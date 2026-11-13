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13.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von American Express zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von American Express konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 320,04 USD.
Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 320,04 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'065 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die American Express-Aktie bei 321,85 USD. Bei 320,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 50'550 American Express-Aktien umgesetzt.
Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 21,03 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 23.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.96 Mrd. USD gegenüber 20.57 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert.
In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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