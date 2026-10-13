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13.10.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Verlusten

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 308,90 USD.

American Express
258.17 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen

Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 308,90 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'695 Punkten realisiert. Bei 308,09 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 312,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 123'595 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Mit Abgaben von 5,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,21 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren. Am 15.10.2027 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 17,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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