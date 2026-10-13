American Express Aktie News: American Express am Dienstagnachmittag billiger

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 309,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'890 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 308,26 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 312,65 USD. Zuletzt wechselten 67'947 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 5,90 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 USD aus. American Express veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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