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13.08.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

American Express Aktie News: American Express tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von American Express hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die American Express-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 343,84 USD.

American Express
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Die American Express-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 343,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 54'040 Punkten notiert. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 347,06 USD. Bei 343,01 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 345,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 34'268 American Express-Aktien.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 12,66 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 15,37 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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