13.02.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Einbussen

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 338,93 USD.

American Express
262.66 CHF -1.01%
Um 20:26 Uhr rutschte die American Express-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 338,93 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'641 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 336,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 343,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 235'608 American Express-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 34,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 30.01.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 3,04 USD je Aktie vermeldet. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 24.04.2026 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.04.2027 erwartet.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

