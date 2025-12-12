American Express Aktie News: American Express am Freitagabend leichter

Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 380,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'454 Punkten notiert. Die American Express-Aktie sank bis auf 378,77 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 386,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 125'659 American Express-Aktien umgesetzt.

Bei 387,36 USD markierte der Titel am 12.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 1,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 72,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,09 USD je Aktie ausschütten. Am 17.10.2025 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,49 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18.77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,43 USD je Aktie belaufen.

