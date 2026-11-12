American Express Aktie News: American Express verbilligt sich am Abend

Die American Express-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 320,09 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'486 Punkten liegt. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 319,71 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 324,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 199'019 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,02 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 9,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 23.10.2026. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.57 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,35 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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