American Express Aktie News: American Express gibt am Nachmittag nach

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 322,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'398 Punkten liegt. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 321,87 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 324,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 60'851 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. 20,04 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 9,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,80 USD ausgeschüttet werden. Am 23.10.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 5,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,14 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.96 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.57 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,35 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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