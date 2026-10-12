American Express Aktie 906153 / US0258161092
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12.10.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express gewinnt am Montagabend an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 312,18 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 312,18 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'820 Punkten tendiert. Bei 313,11 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,22 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165'128 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,08 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 6,78 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. Am 24.07.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 21.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,69 USD je Aktie in den American Express-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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