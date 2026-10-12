American Express Aktie News: American Express am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 310,52 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'878 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 310,87 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 308,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71'886 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 19,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 24.07.2026. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,69 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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