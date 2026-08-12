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12.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Kursplus

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von American Express. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 341,65 USD.

American Express
276.49 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 341,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'808 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die American Express-Aktie bisher bei 342,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 339,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 125'120 Stück.

Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 13,38 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.03.2026 Kursverluste bis auf 291,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,83 Prozent.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je American Express-Aktie. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 17,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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