American Express Aktie 906153 / US0258161092
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12.08.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 339,69 USD.
Die American Express-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 339,69 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'821 Punkten steht. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 338,62 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 339,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 60'522 American Express-Aktien.
Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 12,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Abschläge von 14,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 15.10.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 17,64 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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