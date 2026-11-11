American Express Aktie News: American Express tendiert am Mittwochabend tiefer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 321,65 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'445 Punkten realisiert. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 319,55 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 323,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 228'991 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Gewinne von 20,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Abschläge von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,80 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 23.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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