|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express tendiert am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 321,65 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 321,65 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'445 Punkten realisiert. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 319,55 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 323,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 228'991 American Express-Aktien.
Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Gewinne von 20,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Abschläge von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,80 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 23.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,35 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren
Visa-Aktie im Plus: Zahlungsdienstleister schliesst Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
16:29
|American Express Aktie News: American Express gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
11.11.26
|American Express Aktie News: American Express tendiert am Mittwochabend tiefer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street grün -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.