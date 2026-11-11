American Express Aktie News: American Express tendiert am Nachmittag schwächer

Die American Express-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 321,94 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'087 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 320,23 USD. Bei 323,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'194 Stück gehandelt.

Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,80 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 23.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 18,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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