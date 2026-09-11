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11.09.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express tendiert am Abend fester

American Express Aktie News: American Express tendiert am Abend fester

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 324,84 USD.

American Express
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 324,84 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'609 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 326,06 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 324,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 153'324 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 16,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Mit einem Kursverlust von 10,42 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.60 Mrd. USD im Vergleich zu 19.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 präsentieren. Am 15.10.2027 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 27,18 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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