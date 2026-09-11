American Express Aktie News: American Express steigt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 323,81 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'558 Punkten tendiert. Bei 326,06 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 324,97 USD. Zuletzt wechselten 55'952 American Express-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 19,63 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,13 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.60 Mrd. USD – ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2029 27,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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