American Express Aktie 906153 / US0258161092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 20:27:13
American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Dienstagabend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von American Express. Zuletzt wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 341,69 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 341,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'868 Punkten tendiert. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 343,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 104'532 American Express-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,37 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. American Express veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.
Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.
In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
20:27
|American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Dienstagabend ins Plus (finanzen.ch)
|
20:03
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|American Express Aktie News: American Express am Dienstagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.