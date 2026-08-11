American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Dienstagabend ins Plus

Um 20:26 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 341,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'868 Punkten tendiert. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 343,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 104'532 American Express-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,37 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. American Express veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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