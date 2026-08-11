American Express Aktie News: American Express am Dienstagnachmittag gesucht

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 54'044 Punkten notiert. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 343,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,49 USD. Bisher wurden via New York 34'390 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,38 Prozent.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je American Express-Aktie. Am 24.07.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 21.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 15.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,64 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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