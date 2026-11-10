American Express Aktie News: American Express verteidigt Stellung am Abend

Im New York-Handel kam die American Express-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 324,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'207 Punkten steht. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 328,00 USD zu. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 322,56 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 326,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 242'205 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 19,38 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 11,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Am 23.10.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,14 USD je Aktie generiert. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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