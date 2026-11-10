American Express Aktie News: American Express am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 326,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'150 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 328,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 326,27 USD. Bisher wurden via New York 96'641 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,81 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 10,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,80 USD je Aktie ausschütten. American Express veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,14 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 22.96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 20.57 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 18,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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