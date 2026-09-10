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10.09.2026 20:27:13

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Donnerstagabend auf rotes Terrain

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Donnerstagabend auf rotes Terrain

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 320,09 USD.

American Express
261.79 CHF 0.58%
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Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 320,09 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'991 Punkten realisiert. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 318,89 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 320,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 208'398 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,02 Prozent. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,09 Prozent.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 19.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 27,18 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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