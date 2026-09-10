American Express Aktie 906153 / US0258161092
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10.09.2026 16:29:00
American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Donnerstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 320,52 USD nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 320,52 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'219 Punkten steht. In der Spitze büsste die American Express-Aktie bis auf 318,89 USD ein. Mit einem Wert von 320,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 77'328 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 9,21 Prozent sinken.
American Express-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,25 USD aus. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von American Express.
Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2029 auf 27,18 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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