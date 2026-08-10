American Express Aktie 906153 / US0258161092
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10.08.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Montagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 337,84 USD.
Die American Express-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 337,84 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'873 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte American Express-Aktie bei 336,84 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 339,27 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 149'209 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 13,86 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.60 Mrd. USD gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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