American Express Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von American Express

Um 16:28 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 337,09 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'985 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 336,95 USD. Bei 339,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 59'047 American Express-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 14,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 13,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,25 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD erwirtschaftet worden. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,64 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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