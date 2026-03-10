Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.03.2026 20:27:13

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Abend auf rotes Terrain

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 303,78 USD nach.

Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 303,78 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 47'774 Punkten notiert. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 301,37 USD nach. Mit einem Wert von 306,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 243'724 American Express-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. 27,52 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 37,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,80 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 30.01.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die American Express-Bilanz für Q1 2026 wird am 23.04.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 16.04.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

