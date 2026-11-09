American Express Aktie News: American Express verteidigt am Abend Tendenz

Die American Express-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 325,07 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'377 Punkten liegt. Bei 326,08 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 316,83 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 323,53 USD. Bisher wurden via New York 166'195 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 11,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 23.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22.96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.57 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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