American Express Aktie News: American Express verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Die American Express-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 324,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'109 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 325,41 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 316,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 323,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 85'196 American Express-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. 19,22 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,43 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,80 USD belaufen. Am 23.10.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.96 Mrd. USD gegenüber 20.57 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2026 18,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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