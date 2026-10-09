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09.10.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express fällt am Freitagabend

American Express Aktie News: American Express fällt am Freitagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 307,77 USD.

American Express
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Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 307,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'678 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 302,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 303,82 USD. Zuletzt wechselten via New York 136'970 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 25,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Mit Abgaben von 5,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,25 USD aus. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von American Express.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 17,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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