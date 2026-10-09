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09.10.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag leichter

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag leichter

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 304,64 USD.

American Express
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Die American Express-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 304,64 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'425 Punkten realisiert. Bei 302,44 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 303,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 74'784 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 4,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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