American Express Aktie News: American Express verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 322,49 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'469 Punkten steht. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 321,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 323,80 USD. Zuletzt wurden via New York 186'465 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,12 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 10,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 15.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,64 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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