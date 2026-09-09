American Express Aktie 906153 / US0258161092
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09.09.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express am Nachmittag in Rot
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 322,62 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 322,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 321,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 323,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 54'505 American Express-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,07 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Abschläge von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.
In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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