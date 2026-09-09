Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’415 -0.7%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’398 1.0%  Bitcoin 63’394 -0.1%  Dollar 0.8103 0.1%  Öl 101.4 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Sulzer-Aktie: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Franken, Euro und Dollar vor Notenbankentscheiden im Blick
Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Suche...
ETF Sparplan

American Express Aktie 906153 / US0258161092

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag in Rot

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag in Rot

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 322,62 USD.

American Express
261.23 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 322,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'417 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 321,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 323,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 54'505 American Express-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,07 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Abschläge von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Hätte sich eine American Express-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu American Express Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu American Express Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:50 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09:20 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09:09 Novartis belastet erneut
09:00 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08:34 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 15.28 S6CB3U
Short 14’713.78 13.99 SJUBNU
Short 15’279.34 8.93 SYBKYU
SMI-Kurs: 13’804.70 09.09.2026 17:31:24
Long 13’280.68 19.80 SOB7MU
Long 12’982.83 13.99 SDFBZU
Long 12’402.77 8.90 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.