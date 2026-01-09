American Express Aktie News: American Express am Freitagabend mit roter Tendenz

Die American Express-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 374,27 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'505 Punkten steht. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 373,95 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 383,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 138'411 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 41,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,62 USD je Aktie ausschütten. Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.57 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von American Express rechnen Experten am 22.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?