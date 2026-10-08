American Express Aktie News: American Express am Donnerstagabend mit Verlusten

Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 303,92 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'142 Punkten realisiert. Die American Express-Aktie sank bis auf 300,49 USD. Bei 301,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 228'950 American Express-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 27,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 4,25 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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