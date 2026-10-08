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08.10.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express stabilisiert sich am Nachmittag

American Express Aktie News: American Express stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von American Express zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Im New York-Handel kam die American Express-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 304,41 USD.

American Express
250.39 CHF -2.73%
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Die American Express-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 304,41 USD an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'096 Punkten steht. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 304,41 USD. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 301,10 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 301,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 51'169 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Das EPS lag bei 4,53 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,69 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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