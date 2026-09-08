American Express Aktie News: American Express am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 327,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'874 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 327,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 324,44 USD. Bisher wurden heute 274'650 American Express-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 15,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.07.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 21.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von American Express wird am 23.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 15.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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