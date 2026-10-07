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American Express Aktie 906153 / US0258161092

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07.10.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Mittwochabend leichter

American Express Aktie News: American Express am Mittwochabend leichter

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 303,06 USD.

American Express
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Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 303,06 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'212 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 299,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 300,93 USD. Zuletzt wurden via New York 194'051 American Express-Aktien umgesetzt.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 27,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 3,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 24.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 19.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,69 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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