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07.10.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express gibt am Nachmittag nach

American Express Aktie News: American Express gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 301,33 USD.

American Express
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Um 16:28 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 301,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'981 Punkten notiert. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 299,39 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 300,93 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 83'082 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 28,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Am 24.07.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 19.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 17,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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