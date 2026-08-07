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07.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Freitagabend mit Verlusten

American Express Aktie News: American Express am Freitagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 340,34 USD.

American Express
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Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 340,34 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'929 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 338,22 USD. Bei 341,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144'132 American Express-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 13,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 290,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 14,61 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,08 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,64 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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