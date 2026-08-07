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07.08.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag nahe Nulllinie

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von American Express zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 342,89 USD bewegte sich die American Express-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

American Express
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Die American Express-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 342,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'047 Punkten steht. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 343,20 USD. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 338,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 341,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'015 American Express-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 11,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 290,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Mit Abgaben von 15,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. American Express gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 21.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 15.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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