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06.11.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 322,50 USD abwärts.
Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,8 Prozent auf 322,50 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'457 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte American Express-Aktie bei 319,59 USD. Mit einem Wert von 320,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 247'808 American Express-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 16,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,80 USD. Am 23.10.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,42 USD gegenüber 4,14 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,35 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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