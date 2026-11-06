|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 324,31 USD.
Die American Express-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 324,31 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'590 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 319,59 USD. Bei 320,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 112'710 American Express-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,44 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,80 USD belaufen. American Express liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,42 USD gegenüber 4,14 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 20.57 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren
Visa-Aktie im Plus: Zahlungsdienstleister schliesst Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor einem Jahr verloren
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
06.11.26
|American Express Aktie News: American Express am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|American Express Aktie News: American Express am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
American Express am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.