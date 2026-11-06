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06.11.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

American Express Aktie News: American Express am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 324,31 USD.

American Express
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Die American Express-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 324,31 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'590 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 319,59 USD. Bei 320,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 112'710 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,44 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,80 USD belaufen. American Express liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,42 USD gegenüber 4,14 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 20.57 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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