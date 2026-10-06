American Express Aktie 906153 / US0258161092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Abend kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von American Express. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 303,96 USD.
Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der American Express-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 303,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'527 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 307,14 USD. Bei 303,96 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 305,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 111'558 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 21,53 Prozent niedriger. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,26 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,64 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr bedeutet
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
20:27
|American Express Aktie News: American Express am Abend kaum bewegt (finanzen.ch)
|
16:29
|American Express Aktie News: American Express verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.