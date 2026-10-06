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06.10.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend kaum bewegt

American Express Aktie News: American Express am Abend kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von American Express. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 303,96 USD.

American Express
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Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der American Express-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 303,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'527 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 307,14 USD. Bei 303,96 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 305,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 111'558 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 21,53 Prozent niedriger. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,26 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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