American Express Aktie News: American Express verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von American Express legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 306,90 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'497 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 307,14 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 305,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 44'552 American Express-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 26,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 5,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 USD je Aktie ausschütten. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,64 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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