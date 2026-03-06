Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'096 -1.5%  SPI 18'100 -1.4%  Dow 47'477 -1.0%  DAX 23'591 -0.9%  Euro 0.9016 -0.6%  EStoxx50 5'720 -1.1%  Gold 5'163 1.5%  Bitcoin 52'971 -4.3%  Dollar 0.7769 -0.6%  Öl 92.7 10.0% 
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé: Moody's bestätigt Kreditrating mit "Aa3"
Lonza-Aktie: verkauft CHI für mindestens 3 Milliarden - aber in Raten
KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
American Express Aktie 906153 / US0258161092

06.03.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend im Minus

American Express Aktie News: American Express am Abend im Minus

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 299,38 USD.

American Express
233.39 CHF -4.14%
Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,5 Prozent auf 299,38 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 47'433 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte American Express-Aktie bei 294,56 USD. Bei 297,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 401'124 American Express-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 35,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,80 USD aus. American Express gewährte am 30.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,53 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 21.05 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q1 2026 wird am 23.04.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von American Express.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 10/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 10/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
