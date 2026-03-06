American Express Aktie News: American Express am Abend im Minus

Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,5 Prozent auf 299,38 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 47'433 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte American Express-Aktie bei 294,56 USD. Bei 297,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 401'124 American Express-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 35,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,80 USD aus. American Express gewährte am 30.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,53 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 21.05 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q1 2026 wird am 23.04.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von American Express.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,58 USD je Aktie belaufen.

