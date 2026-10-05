American Express Aktie News: American Express am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 303,48 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'310 Punkten steht. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 303,85 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 302,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 153'667 American Express-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Gewinne von 27,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 4,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet. Am 15.10.2027 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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