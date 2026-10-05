American Express Aktie News: American Express am Nachmittag kaum bewegt

Bei der American Express-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 302,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'097 Punkten liegt. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 302,94 USD. Bei 300,87 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 302,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 53'134 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 4,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 24.07.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 15.10.2027 dürfte American Express die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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