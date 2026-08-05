American Express Aktie News: American Express reagiert am Abend positiv

Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 347,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 54'533 Punkten steht. Bei 352,49 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 350,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175'567 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 290,63 USD am 08.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2027 20,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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