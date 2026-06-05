American Express Aktie News: American Express tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die American Express-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 309,03 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'092 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 308,31 USD. Bei 313,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 118'159 American Express-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 20,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 286,15 USD. Dieser Wert wurde am 14.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 7,40 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,80 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 23.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,64 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die American Express-Bilanz für Q2 2026 wird am 24.07.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 16.07.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 17,70 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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