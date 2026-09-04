American Express Aktie 906153 / US0258161092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Freitagabend billiger
Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 327,28 USD.
Die American Express-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 327,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 325,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 327,43 USD. Bisher wurden heute 125'594 American Express-Aktien gehandelt.
Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 11,09 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. American Express veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,64 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Hätte sich eine American Express-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
20:27
|American Express Aktie News: American Express am Freitagabend billiger (finanzen.ch)
|
16:29
|American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Hätte sich eine American Express-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.