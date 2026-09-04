American Express Aktie News: American Express am Freitagabend billiger

Die American Express-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 327,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 325,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 327,43 USD. Bisher wurden heute 125'594 American Express-Aktien gehandelt.

Bei 387,36 USD markierte der Titel am 13.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 11,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. American Express veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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