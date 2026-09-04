American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die American Express-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 326,41 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'413 Punkten liegt. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 326,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 327,43 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'999 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 15,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 10,85 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. American Express gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 17,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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